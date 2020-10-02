Актриса и модель Мария Фокина прокомментировала скандал вокруг своего деда Витольда Фокина, которого накануне отстранили с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Комментарий Мария Фокина разместила у себя в Instagram.

Девушка отметила, что люди на улицах ее останавливают и передают теплые слова для Витольда Фокина.

«Очень приятно, сколько теплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают своё восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!» – написала Мария Фокина.

Напомним, последним для Витольда Фокина стал скандал, который разгорелся после того, как он заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура заявлял, что Фокина может заменить Маркиян Лубкивский.