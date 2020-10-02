Зарплаты учителей и в следующем году останутся на том же уровне — правительство планирует на один год отложить повышение минималки учителей. Причина: отсутствие неинфляционных источников финансирования.

Об этом со ссылкой на Федерацию профсоюзов пишет «Страна».

В частности, сообщается, что Кабинет министров планирует приостановить действие постановления от 10 июля 2019 года № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки» до 31 декабря 2021 года.

Если документ примут, из постановления будет исключен пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника должен составлять 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен.

Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Как сообщалось ранее, общая задолженность по зарплатам в Украине по состоянию на 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен.

Уровень теневой экономики в Украине вырос до 31% от объема официального ВВП за период январь-март 2020 года.

Расходы украинцев по сравнению с прошлым годом упали более чем на 10%. Основную часть зарплаты при этом украинцы тратят на еду и коммуналку.

Цены на хлеб могут взлететь в Украине уже в ближайшее время. Среди основных причин — подорожание сахара, пшеницы и подсолнечного масла.