Пострадавшим от пожаров в Луганской области выплатят компенсацию.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство готово к выплатам. Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, как только убытки будет возможность посчитать», — пояснил Шмыгаль.

Он также добавил, что компенсации готова выплачивать и местная власть. По его информации, от огня пострадали 250 — 300 домов.

Размер материальной помощи:

300 тысяч гривен — за полностью разрушенный дом;

200 тысяч гривен — за погибшего члена семьи;

50 тысяч гривен — за частичное повреждение дома;

20 тысяч гривен — если пострадало хозяйство.

Фото: ГСЧС Украины

По информации спасателей, площадь пожаров в Луганской области, по состоянию на утро 2 октября, достигла 13 тысяч гектаров. Погибли 9 человек, госпитализированы 17. Эвакуированы 150.

Ранее в Штабе ООС сообщали, что масштабные лесные пожары в Луганской области были спровоцированы враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.