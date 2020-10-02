Жители аннексированного Крыма хотят, чтобы оккупанты закрыли Крымский мост, чтобы остановить распространение коронавируса.
На жалобы в сети обратила внимание блогер Roksolana Today&Крым.
«Хан Аксен пусть перекроет мост и закроет авиасообщение с Москвой и Питером. Или опять москвичи и питерцы весь свой СПИД привезут в Крым. Как поддержать туризм, так для них Крым – помойка и дорого. А как отсидеться подальше от дома, так прут в Крым как саранча».
Отметим, в России резко ухудшилась ситуация с COVID-19. Так, за последние сутки зафиксировали 9 412 новых случаев по стране. Только в Москве заболели 2704 человека.
Канадские медики заявили, что антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 исчезают из крови и организма уже спустя три месяца.
В Украине рекордное количество новых больных COVID-19 за прошедшие сутки — 4633.