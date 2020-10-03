Петра Порошенко, пятого президента Украины, который заболел коронавирусной инфекцией, госпитализировали в больницу Киева с двусторонним воспалением легких.

Как передает новостной портал Завтра, заболела еще и их дочь, об этом сообщила Марина Порошенко — жена лидера партии Европейская солидарность.

«Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения.»

Напоминаем, что Порошенко заболел коронавирусом и об этом стало известно 29 сентября.

На тот момент он чувствовал себя намного лучше, поэтому и лечился дома и придерживался самоизоляции. Порошенко отмечал, что надеется на скорейшее выздоровление.

В течение нескольких последних дней положительный тест на коронавирус получили также ряд народных депутатов Украины, среди которых Игорь Палица (За будущее), Нестор Шуфрич (Оппозиционная платформа За жизнь), Кира Рудик (Голос) и Жан Беленюк (Слуга народа).

Также нардеп Яна Зинкевич заявила, что заболела COVID-19 второй раз.