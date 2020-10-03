В Министерстве здравоохранения обновили список стран, которые, в зависимости от количества активных случаев заражения коронавирусной инфекции, относятся к красной или зеленой зоне.

Как передает новостной портал Завтра, Украина, по обновленной информации Минздрава, продолжает находиться в зеленой зоне.

В зеленой зоне пребывают такие страны: Хорватия, Албания, Болгария, Египет и Турция, всего 151 страна.

В красной зоне список состоит из таких стран: США, Молдова, Бразилия, Израиль, Франция, Бельгия, Аргентина, всего 43 страны.

Всего значится 194 государства, которые входят в членство Всемирной организации здравоохранения.

После прибытия из страны зеленой зоны самоизоляция или обсервация от человека, на данный момент, не требуется.

После прибытие из страны красной зоны обсервация или же самоизоляция с длительностью в 14 дней после пересечения границы. Если сдать ПЦР-тест, самоизоляцию можно закончить досрочного.