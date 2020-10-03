На сегодняшний день, 3 октября, в столице Украины, в Киеве, было зафиксировано 441 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает новостной портал Завтра, всего за все время пандемии в столице Украины 24 043 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки 12 человек погибло от осложнений, которые вызвал страшнейший вирус, за все время пандемии в Киеве от коронавирусной инфекции скончалось 413 человек.

За прошедшие сутки заболело:

232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

в возрасте от 18 до 90 лет; 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет;

в возрасте от 20 до 89 лет; 10 девочек от трех месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от 4 лет до 16.

В больницы Киева было госпитализировано 51 пациент. Остальные заразившиеся находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки в Киеве выздоровело 404 человека. Всего COVID-19 преодолело 7 657 жителей Киева.

Больше всего случаев заражения за прошедшие сутки обнаружили в таких районах столицы:

в Днепровском районе — 78 человек;

в Деснянском районе — 78 человек;

в Подольском районе — 40 человек.

Напоминаем, что антитела к коронавируса исчезают на третий месяц после болезни.

Также Петр Порошенко заразился коронавирусом.