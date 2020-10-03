По состоянию на сегодняшнее утро, 3 октября, зафиксировано инфицированных коронавирусной инфекцией 34 502 880 человек.

Как передает новостной портал Завтра, из них 1 026 753 заболевших погибли в следствии осложнений, которые были вызваны коронавирусом. Преодолеть смертельный вирус смогли 23 953 847 человек.

Страны-антилидеры, в которых количество заболевших CОVID-19 больше всего:

США — 7 332 019;

Индия — 6 394 068;

Бразилия — 4 847 092;

Россия — 1 188 928;

Колумбия — 841 532.

Глядя на список стран мира, можно наблюдать, что к пятому месту в мире приближаются Перу и Испания. Украина же в данном списке стоит на 25 месте между Канадой и Израилем с количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией 223 376.

Страны, в которых больше всего летальных исходов, связанные с CОVID-19:

США — 208 693;

Бразилия — 144 680;

Индия — 99 773;

Мексика — 78 492;

Великобритания — 42 358.

лидер среди стран, где больше всего людей поправились от смертельного вируса это Индия (5 352 078), на втором месте идет Бразилия, где таких случаев начисляется 4 299 659. Третье место лидеров занимаем США – 2 873 369 тех, кто выздоровел.

Напоминаем, что антитела к коронавирусу исчезают на третий месяц после болезни.

Ранее сообщалось сколько денег нужно Украине для борьбы с коронавирусом.