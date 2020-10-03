В Украине, в городе Днепр, в Университете таможенного дела и финансов, коронавирусной инфекцией заразились как студенты, так и преподаватели.

Как передает новостной портал Завтра, в ВУЗе выявили семь подтвержденных случаев заражения: два случая среди преподавательского состава, пять – среди учащихся студентов. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на Дмитрия Бочарова, который является ректором университета.

С понедельника, 5 октября, около четырех тысяч студентов будут переведены на смешанный формат обучения. Лекции будут проходить онлайн на различных платформах, а семинары, лабораторные и практические занятия – в стенах университета. Сейчас такой вариант, как перевезти полностью университет на дистанционного обучения, не рассматривается администрацией.

Общежитие учебного заведения теперь закрыты для посторонних посетителей, так как там проживает студентка, которая заболела коронавирусной инфекцией.

Напоминаем о том, как будут работать школы в Украине по новым правилам карантина.

Также сообщалось, что в двух областях с опозданием на 3 недели открылись школы.