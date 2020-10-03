В Крыму сокращается водность, что грозит превращением полуострова в пустынную территорию.

Как передает новостной портал Завтра, данное мнение высказал Евгений Хлобыстов — профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра. Он считает, что виной этому является изменение климата и добыча воды оккупантами.

По словам эксперта в данном вопросе, ситуация станет катастрофической, если в ближайшие несколько лет на полуостров не выпадет большое количество осадков.

«Можно надеяться, что на Ай-Петри выпадет снег, и проблема крымских водохранилищ будет частично решена. Но общий тренд такой, что сухости будет больше и больше», – подчеркнул Хлобыстов.

Также профессор сообщил, что последние несколько лет Крым стал максимально засушливыми из-за глобального изменения климата, а наполнение рек за счет осадков и таяния снегов уменьшилось в разы.

Также было высказано мнение Хлобыстова о варварском использовании минеральных вод.

«Крымские «власти» бурят более ста скважин ежегодно, чтобы решить локальные проблемы. В итоге по трубам идет артезианская вода, которой миллионы лет. Если помните, десять лет назад была минеральная вода «Крымская», ее разливали под Евпаторией. Мы ее покупали, чтобы пить, а сейчас она сливается в унитаз. Уникальный ресурс расходуют самым варварским способом. Это как поливать грядки шампанским», – выразил свое возмущение профессор.

Эколог также добавил, что такая добыча воды в огромных объемах приводит к образованию подземных пустот. Происходит просадка горных пород и искусственные малые землетрясения, а в следствии этого вода уходит все глубже.

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