Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело санкции против граждан и компаний Российской Федерации, которые были причастны к строительству Керченского моста.

Как передает новостной портал Завтра, об ограничительных мерах Великобритания заявила после Европейского Союза.

Британия внесла в санкционный список Александра Ганова, который является генеральным директором Гранд Сервис Экспресс и также Леонида Рыженькина — заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж.

Санкционные ограничения также распространяются на предприятия и дирекцию по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Ленпромтранспроект, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.

ЕС расширил санкции против РФ за подрыв суверенитета Украины. Решение было принято 1 октября. В список попали физические и юридические лица, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.

Напоминаем, что Россия ввела ответные санкции в отношении Европейского Союза, в рамках которых буде запрещен въезд на территорию РФ некоторым европейским чиновникам.

Также Украина готовит санкции в отношении российских сайтов.