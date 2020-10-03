На сегодняшний день, для пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией в Украине выделено более 29 тысяч коек, но они уже заполнены на 53,9%.

Как передает новостной портал Завтра, об этом на брифинге сообщил Максим Степанов, который является министром здравоохранения.

По словам Степанова, сейчас в больницах госпитализировано 16 076 человек с диагнозом COVID-19 и с каждым днем количество пациентов, которым нужна помощь медицинского персонала, только увеличивается.

В связи с этими событиями, как сообщил министр, было подписано распоряжение о введении еще пяти больниц в разных областях Украины, которые будут принимать людей, которые заразились коронавирусом.

Сегодня, 3 октября, по всей Украине зафиксировано еще 4 661 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Это уже четвертый антирекорд подряд за последние дни.

Напоминаем, что ученые нашли антитела, которые защищают от COVID-19.

Также сообщалось, что Украина не будет использовать российскую вакцину от COVID-19.

Ранее ВОЗ предупредила мир о новой пандемии.