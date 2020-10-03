Курс доллара в Украине в ближайшую неделю поднимется с 28.3 грн\$ до 28.5 грн\$.

Как передает новостной портал Завтра, прогноз сообщил Вадим Иосуб — старший аналитик «Альпари».

«На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн», – прогнозирует эксперт.

На прошлой неделе курс доллара к гривне вырос, но незначительно, на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%. Смеем заметить, что с прошлого четверга официальный курс доллара, который был устанавлен НБУ, вырос с 28,19 грн до 28,31 грн (+0,4%).

Екатерина Рожкова, которая является бывшей исполняющей обязанности председателя НБУ, сообщила, что запуск «печатного станка» для НБУ будет «красной линией», которую он не собирается и не имеет желания пересекать.

Украине понадобится несколько лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до COVID-19. В то же время, уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшение экономической ситуации.

Напоминаем, что с октября в Украине перестают принимать часть денег.

Также сообщалось, что задолженность по зарплатам в Украине выросла до 3,4 миллиардов.