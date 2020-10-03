Нацполиция установила, откуда поступают звонки о «минировании» электростанций Украины. Звонок от неизвестного поступил из Запорожской областной психиатрической больницы.

Как передает новостной портал Завтра, злоумышленник, 46-летний житель Васильевки, который сейчас находится в учреждении, звонил в полицию и требовал $1 млрд.

В последствии, у мужчины изъяли две сим-карты и мобильный телефон.

Преступнику грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Вчера, 2 октября, днем, в 13:45 в полицию Запорожья позвонил неизвестный и сообщил, что заминированы все электростанции на территории Украины и требовал передать ему $ 1 млрд по указанному им адресу. На территории ДГЭС не нашли взрывоопасных веществ и устройств.