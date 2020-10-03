15-летний парень по имени Павел, в школе, которая находится в Одесской области, на третьем уроке вышел из классного кабинета и перерезал себе горло ножом, который принес с собой из дома.

Как передает новостной портал Завтра, данную ситуацию увидела его одноклассница, которая и позвала на помощь.

Первую медицинскую помощь ему оказала школьная медсестра, позже приехала скорая. Парня госпитализировали и прооперировали в больнице. Медицинские работники его состояние оценивают как стабильное.

Школьник написал две предсмертные записки перед происшествием. В записке говорилось, что виноватым в таком серьезном поступке парня является учитель химии. Инцидент произошел именно во время его урока.

Директор лицея не может поверить в обвинения парня и всячески защищает учителя, так как на него никто никогда не жаловался, а увольнять его не будут пока не будет проведено расследование.

Сестра пострадавшего парня Олеся Альтер подчеркивает, что ее брат ей рассказывал о предвзятом отношении педагога.

Нацполиция расследует уголовное дело по статье Доведение до самоубийства.

«По предварительной информации, причиной такого поступка несовершеннолетнего стало предвзятое отношение к нему педагога. Сейчас эта информация, а также другие версии проверяются, опрашиваются учителя и одноклассники пострадавшего», — заявил Иван Триколич, руководитель местного отдела полиции.

Напоминаем, что в Одесской области, в городе Килия, 10-классник попытался совершить суицид прямо в школе.

Ранее сообщалось, что произошло ножевое нападение в Бирмингеме.