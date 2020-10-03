COVID-19 серьезным образом ударил по предвыборной кампании Дональда Трампа, нынешнего президента Соединенных Штатов Америки. Вслед за президентом США коронавирусная инфекция подтвердилась у Билла Степьена — руководителя штаба Трампа. Об этом сообщает Politico.

Как передает новостной портал Завтра, по данным СМИ, у Степьена имеются слабые симптомы заболевания, которые больше напоминают симптомы гриппа.

У главы штаба входит в план продолжение работы в дистанционном режиме до завершения карантинных мероприятий.

Напоминаем, что вчера, 2 октября, президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом, первая леди также получила положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Сегодня, 3 октября, Трампа привезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он пройдет экспериментальное лечение, при котором ему сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.

Также появились подробности о состоянии кандидата на пост президента США Джо Байдена после новости о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.