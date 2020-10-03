В России местные жители Камчатки, на побережье Тихого океана, стали замечать погибших морских животных — рыбу, осьминогов, морских звезд и прочих.

Как передает новостной портал Завтра, по словам граждан, в районе Халактырского пляжа вода изменила цвет и стала опасной для людей и их здоровья. Жители Камчатки выдвинули предположение, что какое-то ядовитое вещество попало в Тихий океан.

Совсем недавно, правительство Камчатского края заявило о том, что в районе Халактырського пляжа обнаружилось превышение нефтепродуктов и допустимой концентрации. Минприроды также подтвердило наличие выброшенных штормом морских животных в бухте Малая Лагерная.

Случилось страшное – в наш Тихий океан на Камчатке произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги,… Gepostet von Yola Zikratova am Freitag, 2. Oktober 2020

Управления Гидрометслужбы в Камчатском крае провело отбор проб, после появления в социальных сетях сообщений о проблемах с экологической ситуацией. Специалисты зафиксировали единичные превышения нефтепродуктов в 3,6 раза и фенола — в 2,5 раза.

Но в это же время, в своем аккаунте Instagram российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал видео, на котором было продемонстрировано нефтяное пятно огромных размеров возле берегов Камчатки.

Выдвинуты предположения, что именно это пятно могло стать причиной массового мора морских животных.

Российский Greenpeace назвал произошедшее экологической катастрофой. Он требует от Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Минобороны и Генпрокуратуры немедленно расследовать причины загрязнения.

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