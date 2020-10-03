В России местные жители Камчатки, на побережье Тихого океана, стали замечать погибших морских животных — рыбу, осьминогов, морских звезд и прочих.
Как передает новостной портал Завтра, по словам граждан, в районе Халактырского пляжа вода изменила цвет и стала опасной для людей и их здоровья. Жители Камчатки выдвинули предположение, что какое-то ядовитое вещество попало в Тихий океан.
Совсем недавно, правительство Камчатского края заявило о том, что в районе Халактырського пляжа обнаружилось превышение нефтепродуктов и допустимой концентрации. Минприроды также подтвердило наличие выброшенных штормом морских животных в бухте Малая Лагерная.
Случилось страшное – в наш Тихий океан на Камчатке произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги,…
Gepostet von Yola Zikratova am Freitag, 2. Oktober 2020
Управления Гидрометслужбы в Камчатском крае провело отбор проб, после появления в социальных сетях сообщений о проблемах с экологической ситуацией. Специалисты зафиксировали единичные превышения нефтепродуктов в 3,6 раза и фенола — в 2,5 раза.
Но в это же время, в своем аккаунте Instagram российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал видео, на котором было продемонстрировано нефтяное пятно огромных размеров возле берегов Камчатки.
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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
Выдвинуты предположения, что именно это пятно могло стать причиной массового мора морских животных.
Российский Greenpeace назвал произошедшее экологической катастрофой. Он требует от Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Минобороны и Генпрокуратуры немедленно расследовать причины загрязнения.
Напоминаем о том, как в Украине решают проблему с медицинскими отходами от борьбы с коронавирусом.
Также в Луганской области площадь пожаров превысила 20 тыс. га.