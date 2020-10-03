Действующий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Людмилы Марченко, которая является нардепом от Слуги народа, о предоставлении военной помощи Азербайджану. Из комментария можно понять, что вопрос помощи одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе не может даже подниматься на данный момент.

«Мы призываем к диалогу Армению и Азербайджан для деэскалации конфликта. Что касается отношения с Азербайджаном, то они в последние год-два действительно особые, очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях», — заявил Зеленский.

Как передает новостной портал Завтра, президент подметил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, так как именно так делает Баку, если вспомнить ситуацию с Крымом и Донбассом.

Также Зеленский говорит о том, что данный конфликт нельзя назвать замороженным, так как это состояние не может поддерживаться постоянно.

«Они могут быть замороженными на определенное время. Что будет потом, неважно, диверсия, или провокация, но это все же будет взрыв, даже если прошло 30 лет после того, как была война в том или ином месте на нашей планете. Поэтому надо решать вопросы быстро», — подвел итоги президент Украины.