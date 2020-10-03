Российской Федерации не избежать новых санкцкионных мер Европейского союза в том случае, если Организация по запрещению химического оружия подтвердит отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает t-online.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил Хайко Маас, который является главой МИД Германии.

«Германия передала дело в авторитетную международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования. Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», – подчеркнул Маас.

Какими конкретно будут санкции от ЕС, Маас не сказал, но он упомянул о том, что этот вопрос будет решаться совместно всеми странами Европейского Союза.

Алексей Навальный имеет такое мнение, что к его отравлению 20 августа причастен лично президент РФ Владимир Путин.

Позже стало известно, что Навального отравили веществом Новичок.

Сейчас он находится в Германии, где проходит курс реабилитации, после лечения и полного выздоровления планирует вернуться в Россию.