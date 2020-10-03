Нынешний президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который накануне заразился коронавирусной инфекцией, проходит экспериментальное лечение.

Как передает новостной портал Завтра, ему сделали инъекцию фирмы Regeneron коктейля из антител. По словам Шона Конли, врача президента, работа инъекции направлена на снижение уровня коронавируса в крови Трампа.

Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Лечащий врач также добавил, что президент чувствует себя уставшим, но он пребывает в хорошем расположении духа.

У Мелании, жены Дональда Трампа, обнаружен мягкий кашель и головная боль.

Также известно, что президента США госпитализируют в военный госпиталь в качестве мер предосторожности.

«В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней», — Кейли Макэнани заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напоминаем, что Президент США Дональд Трамп заболел COVID-19. Трамп продолжит выполнять свои обязанности, поскольку его лечащий врач уже заявил, что президент США чувствует себя хорошо.

Накануне Трамп провел дебаты с другим кандидатом в президенты США Джо Байденом. Поэтому Байдену и его жене также пришлось делать тест.