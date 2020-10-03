Министерство здравоохранения обратило внимание соответствующих органов на усиление контроля за соблюдением карантинных мероприятий в местах массового скопления людей, особенно на продуктовых рынках.

Как передает новостной портал Завтра, об этом во время брифинга заявил Максим Степанов министр здравоохранения.

«Я еще раз обращаюсь к нашим контролирующим органам, чтобы они усилили контроль, особенно в тех местах, где есть массовое скопление людей, например на рынках. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах еще пытаются как-то устанавливать контролирующие меры.»

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