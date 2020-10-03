Продолжают тушить возгорание пожара в Луганской области. Самая сложная ситуация складывается вдоль линии разграничения на территории Новоайдарского, Станично-Луганского, Северодонецкого районов, где в зону поражения огнем попало 32 населенных пункта.

Как передает новостной портал Завтра, ориентировочная площадь пожаров составляет около 20 тыс. га, если верить предварительным оценкам ГСЧС. Службы спасения продолжают ликвидировать семь самых основных очагов огня.

Семь человек стали жертвами данного пожара в Луганской области, травмировано 18 человек, в их число входит три сотрудника ГСЧС. Пропавшими без вести считаются четыре человека.

В целях безопасности, спасатели эвакуировали 150 местных жителей.

К тушению пожара было привлечено 2 296 человек и 216 единиц техники, также три самолета АН-32 П и три вертолета ГСЧС.

Напоминаем, что те, кто пострадал во время возгорания пожаров в Луганской области получат компенсации. Об этом сообщил Денис Шмыгаль — премьер-министр. В частности, за полностью утраченное жилье выплатят 300 тыс. грн. Семьи погибших смогут получить 200 тыс. грн.

Также пострадавшие получат средства для капитального ремонта в частично разрушенных зданиях и для возмещения потерь.

Также названа причина пожаров в Луганской области.