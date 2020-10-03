27 тюрем Украины будут выставлены на продажу. Помещения, на данный момент, находятся в законсервированном состоянии и уже около двух лет не используются по прямому их назначению. Не смотря на данный факт, их финансирование продолжается.

Как передает новостной портал Завтра, об этом заявила Елена Высоцкая — заместитель министра юстиции. Информацию сообщает Дом.

Сейчас этот вопрос в Минюсте обсуждают вместе с Фондом госимущества. Такие помещения находятся в Ирпене, Львове и Одессе. Продавать тюрьмы будут через систему ProZorro.

«Мы собираем полный пакет документов и передаем в Фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определен покупатель, по лучшей цене, конечно», — заявила Елена Высоцкая.

Вырученную часть денег планируется направить в бюджет Украины.

Напоминаем, что за средства, которые были получены за пребывание в платных камерах, было отремонтировано восемь бесплатных камер СИЗО.

Также в Украине анонсировали продажу подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.