В городе Запорожье 20-летний молодой человек убил женщину ради материальной наживы. Жертву он знал, так как они являлись соседями и проживали рядом.

«Женщина жила с 10-летним сыном в тот день они собирались к дедушке. Однако, внук позвонил ему и сказал, что вернулся из школы, но мама не открывает дверь. Мужчина приехал и обнаружил в квартире тело дочери», — рассказали в Нацполиции в Запорожской области.

Как передает новостной портал Завтра, злоумышленник после совершения убийства забра с собой два ноутбука с документами, четыре банковские карты, мобильный телефон, €650, 1 тыс. грн и даже торт, с которым женщина возвращалась домой.

«20-летний сосед дождался женщину возле лифта, ударил ее по голове, забрал ключи от квартиры и затянув жертву внутрь, задушил. Далее злоумышленник вынес из дома все ценное имущество и убежал, — дополнили информацию в полиции.

Преступнику грозит наказание по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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