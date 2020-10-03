На юге Франции наблюдаются штормовой ветер и сильнейшие дожди. Недалеко от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за природных катаклизм рухнул автомобильный мост.

Как передает новостной портал Завтра, один из пролетов не выдержал потока реки Бореон, который увеличился из-за осадков дождя. Кроме всего прочего, были закрыты торгово-развлекательные центры, остановили железнодорожный транспорт и отменили занятия в учебных заведениях.

Власти региона обеспокоены тем, что ситуация становится все сложнее и сложнее, так как количество осадков в ближайшее время возрастет и может побить рекорды.

В коммунах Бельведер, Сен-Мартен-Везюби, и Рокбийер без энергоснабжения осталось около 8 тыс. домов, а службы спасения разыскивают четырех человек, которые на данный момент считаются пропавшими без вести.

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