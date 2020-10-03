В работе Одесской городской территориальной избирательной комиссии было выявлено рад нарушений. Как утверждает ЦИК, комиссия не проверяет документы, которые подают кандидаты на местных выборах 2020.

Как передает новостной портал Завтра, в следствии этого, были сняты с регистрации четыре однофамильцах Олега Филимонова, который претендует на пост мэра Одессы, двух однофамильцев президента Владимира Зеленского и одного однофамильца Михеила Саакашвили.

В поданной ими документации не было предоставлено информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

В ЦИК имеют такое мнение, что здесь есть признаки введения избирателей в заблуждение путем регистрации клонов.

Поэтому ЦИК обязали комиссию повторно рассмотреть поданные документы кандидатами, а в полицию направили обращение о необходимости проверки по данному факту.

Напоминаем, как будут проходить местные выборы в условиях карантина.

Ранее сообщалось за какие партии будут голосовать украинцы.

Также местные выборы в Украине назначили с учетом нового деления на районы.