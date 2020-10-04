За минувшие сутки правоохранительные органы открыли 8 уголовных производств о нарушении избирательного процесса.

Как передает новостной портал Завтра, в отделения полиции поступило заявления о нарушениях избирательного законодательства в количестве 116 штук.

Большее количество нарушений зафиксировали в таких областях:

Одесская — 19;

Днепропетровская и Киевская — по 14;

Донецкая — 11;

Киев — 9;

Черновицкая — 7;

Ивано-Франковская — 5;

Кировоградская и Николаевская — по 3;

Винницкая, Ровенская, Тернопольсвка и Черниговская — по 2;

Закарпатская, Львовская, Харьковская, Херсонская и Черкасская — по 1.

С прошлого месяца, 5 сентября в Нацполиции было зарегистрировано 2 393 заявления, связанные в избирательным процессом.

Всего заявлений было зарегистрировано в таких областях:

Киевской — 349;

Киеве — 203;

Днепропетровской — 172;

Донецкой — 165;

Львовской — 142;

Закарпатской — 129;

Одесской — 117;

Кировоградской — 103;

Запорожской — 99;

Херсонской — 96;

Черновицкой — 96;

Полтавской — 87;

Луганской — 75;

Ивано-Франковской — 68;

Николаевской — 66;

Черниговской — 64;

Ровенской — 52;

Винницкой и Черкасской — по 51;

Волынской и Сумской — по 49;

Харьковской — 40;

Тернопольской — 29;

Житомирской — 27;

Хмельницкой — 8.

В Единый реестр досудебных расследований было внесено 190 сведений об уголовных правонарушениях, из них 101 о нарушении избирательного законодательства, 85 были связаны с самим процессом.

Напоминаем, что было зарегистрировано более 100 уголовных нарушений перед местными выборами на момент 26 сентября.