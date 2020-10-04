За минувшие сутки правоохранительные органы открыли 8 уголовных производств о нарушении избирательного процесса.
Как передает новостной портал Завтра, в отделения полиции поступило заявления о нарушениях избирательного законодательства в количестве 116 штук.
Большее количество нарушений зафиксировали в таких областях:
- Одесская — 19;
- Днепропетровская и Киевская — по 14;
- Донецкая — 11;
- Киев — 9;
- Черновицкая — 7;
- Ивано-Франковская — 5;
- Кировоградская и Николаевская — по 3;
- Винницкая, Ровенская, Тернопольсвка и Черниговская — по 2;
- Закарпатская, Львовская, Харьковская, Херсонская и Черкасская — по 1.
С прошлого месяца, 5 сентября в Нацполиции было зарегистрировано 2 393 заявления, связанные в избирательным процессом.
Всего заявлений было зарегистрировано в таких областях:
- Киевской — 349;
- Киеве — 203;
- Днепропетровской — 172;
- Донецкой — 165;
- Львовской — 142;
- Закарпатской — 129;
- Одесской — 117;
- Кировоградской — 103;
- Запорожской — 99;
- Херсонской — 96;
- Черновицкой — 96;
- Полтавской — 87;
- Луганской — 75;
- Ивано-Франковской — 68;
- Николаевской — 66;
- Черниговской — 64;
- Ровенской — 52;
- Винницкой и Черкасской — по 51;
- Волынской и Сумской — по 49;
- Харьковской — 40;
- Тернопольской — 29;
- Житомирской — 27;
- Хмельницкой — 8.
В Единый реестр досудебных расследований было внесено 190 сведений об уголовных правонарушениях, из них 101 о нарушении избирательного законодательства, 85 были связаны с самим процессом.
Напоминаем, что было зарегистрировано более 100 уголовных нарушений перед местными выборами на момент 26 сентября.