В Беларуси, а именно в ее столице, в Минске, сегодня, 4 октября, началась очередная акция протеста. Митингующие собрались на Немиге в центре столицы. Информацию сообщает TUT.BY. Как передает новостной портал Завтра, беларусские правоохранительные органы уже начали задержания протестующих. В центре Минска задержали одного из прохожих неизвестные мужчины балаклавах и в черном камуфляже.

Перед началом самой акции протеста в Минске была замечена военная спецтехника, которую используют для разгона митингов.

С самого утра в Минске не работают торговые центры, закрыты заведения общественного питания и некоторые станции метро — Площадь Ленина, Площадь Победы и Площадь Якуба Коласа, Немига, Фрунзе, Молодежная и Октябрьская.

Напоминаем, что на протесты в Беларуси на выходных вышли 100 тысяч человек.

Также в Беларуси, где 23 сентября тайно прошла инаугурация Александра Лукашенко, люди начали выходить на стихийные акции протеста.

Министры иностранных дел Евросоюза признали Александра Лукашенко незаконно избранным президентом Беларуси.