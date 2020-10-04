Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, выразил свои предположения, что из-за роста количества заразившихся коронавирусной инфекцией местные выборы 2020 не будут подвержены переносу.

Как передает новостной портал Завтра, об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил Ермак. Исходя их его слов, в Украине идет подготовка ко второй волне коронавирусной пандемии и на данный момент ситуация находится под контролем.

«Думаю, переноса не будет. Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему», – подчеркнул глава Офиса президента.

Андрей Ермак добавил, что каждый день проходят селекторные совещания под председательством Владимира Зеленского, действующего президента Украины, где участвуют практически все главные чиновники Украины, систематически проходят встречи с главами ОГА, Зеленский много ездит по всей территории Украины, посещает больницыи слушает и профильных врачей.

Глава ОПУ подчеркнул, что некоторые местные чиновники, которые гонятся за политическими дивидендами, забыли, что «жизнь человека – самое ценное».

Напоминаем, что сообщалось как будут проходить местные выборы в условиях карантина.

Также Ермак дал комментарий о назначении и отстранения Фокина от работы в ТКГ.