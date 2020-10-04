Дональд Трамп, действующий президент Соединенных Штатов Америки, записал видеообращение из военного госпиталя.
Как передает новостной портал Завтра, президент сообщил о своем хорошем самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании.
Видео было опубликовано на официальном аккаунте Twitter Дональда Трампа.
Президент США доложил, что как он только попал в больницу, чувствовал себя не очень хорошо.
«Жду, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца», — сказал лидер США.
Он также подчеркнул, что лечение, которое он проходит, влияет на него положительным образом.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
Глава США не испытывает трудностей с дыханием и передвижением на данный момент.
«У президента дела идут очень хорошо», — сообщил Шон Конли, который является нынешним лечащим врачом президента.
Трамп на сегодняшний день не имеет нужду в использовании аппарата ИВЛ, все внутренние органы президента функционируют нормально.
Напоминаем, что Трамп проходит экспериментальное лечение. Ему сделали инъекцию фирмы Regeneron коктейля из антител.
Также мы сообщали, что был обнаружен COVID-19 у главы предвыборного штаба Трампа.