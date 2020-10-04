Дональд Трамп, действующий президент Соединенных Штатов Америки, записал видеообращение из военного госпиталя.

Как передает новостной портал Завтра, президент сообщил о своем хорошем самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании.

Видео было опубликовано на официальном аккаунте Twitter Дональда Трампа.

Президент США доложил, что как он только попал в больницу, чувствовал себя не очень хорошо.

«Жду, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца», — сказал лидер США.

Он также подчеркнул, что лечение, которое он проходит, влияет на него положительным образом.

Глава США не испытывает трудностей с дыханием и передвижением на данный момент.

«У президента дела идут очень хорошо», — сообщил Шон Конли, который является нынешним лечащим врачом президента.

Трамп на сегодняшний день не имеет нужду в использовании аппарата ИВЛ, все внутренние органы президента функционируют нормально.

Напоминаем, что Трамп проходит экспериментальное лечение. Ему сделали инъекцию фирмы Regeneron коктейля из антител.

Также мы сообщали, что был обнаружен COVID-19 у главы предвыборного штаба Трампа.