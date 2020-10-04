На сегодняшний день, 4 октября, в столице Украины, в Киеве было зафиксировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает новостной портал Завтра, всего в Киеве за все время пандемии 24 450 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки семь человек ушли из жизни от осложнений, которые были вызваны коронавирусой инфекцией, от начала пандемии летальных случаев было зафиксировано 420.

Заболело:

216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

в возрасте от 18 до 89 лет; 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

в возрасте от 18 до 90 лет; 15 девочек от 1 до 17 лет;

от 1 до 17 лет; 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы Украины было госпитализировано 45 человек. Остальные же находятся на самоизоляции под контролем лечащих врачей.

За прошедшие сутки выздоровело 207 человек. Всего опасный вирус смогло перебороть 7 864 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Деснянском районе — 72 человека;

Дарницком районе — 63 человека;

Днепровском районе — 63 человека;

Соломенском районе — 40 человек.

Напоминаем, что сообщалась статистика распространения по районам Киева на момент 3 октября.

Также мы сообщали о том, что Порошенко госпитализирован с двухсторонней пневмонией.