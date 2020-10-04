В Киевскую клиническую больницу №4 обращается множество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые нуждаются в кислороде, однако на данный момент отделения работают в нестабильном режиме и больничные койки перегружены.

Как передает новостной портал Завтра, об этом рассказала Татьяна Мостепан — главврач медицинского учреждения.

«Сейчас больные гораздо тяжелее, чем раньше. Их совершенно невозможно сравнить с теми больными, которые были еще в июле. С начала августа к нам госпитализированы 80% больных уже с дыхательной недостаточностью», – сообщила Мостепан.

Исходя из пояснений главврача, для больных коронавирусной инфекцией предусмотрены специальные больничные койки, к которым подведена подача кислорода. Если состояние не критично, пациент получает кислородную помощь через кислородную маску. Если же ситуация более сложная, больного подключают к аппарату ИВЛ для неинвазионной вентиляции легких. Если и это не помогает, больному делают интубацию и принудительную вентиляцию легких.

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