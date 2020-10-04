За прошедшие сутки, 4 октября, в Украине было зафиксировано 4 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С самого начала пандемии переболело коронавирусом уже 226 462 человек.

Как передает новостной портал Завтра, за минувшие сутки ушло из жизни 44 человека, всего за время пандемии в Украине скончалось 4 397 пациента. Эти данные содержатся в системе мониторинга СНБО.

Победило коронавирусную инфекцию всего 98 737 украинцев, за сутки — 1 370 пациентов.

Среди регионов-антилидеров находятся такие области как:

Харьковская область — 414 человека;

Киев — 407 человек;

Житомирская область — 281 человек.

Только лишь один регион Украины готов к ослаблению карантинных мероприятий, и это Кировоградская область. Уровень заболеваемости там находится в пределах нормы — 19,9 на 100 тыс. населения.

Города, в которых соблюдается самоизоляция:

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Напоминаем, что в Украине на момент 3 октября было зафиксировано еще 4 661 человек с коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что антитела к коронавируса исчезают на третий месяц после болезни.