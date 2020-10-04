По состоянию на вчерашний день, 3 октября, только один регион Украины готов к ослаблению карантинных мероприятий, и это Кировоградская область.

Как передает новостной портал Завтра, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Кировоградской области находится в пределах нормы — 19,9 на 100 тыс. населения.

В остальных областях страны этот показатель, который должен быть <40 на 100 тис., значительно превышен.

Самая пиковая ситуация с количеством заразившихся коронавирусной инфекцией наблюдается в таких регионах страны:

Тернопольская — 304,2 на 100 тыс. населения;

Черновицкая — 227,7 на 100 тыс. населения ;

; Харьковская — 212,9 на 100 тыс. населения.

Напоминаем, что в Украине за минувшие сутки еще 4 661 человек заразилось коронавирусной инфекцией. По состоянию на сегодня, 3 октября, количество заболевших этим страшным недугом достигло уже 222 322 случаев.

Также Министерство здравоохранения обратило внимание соответствующих органов на усиление контроля за соблюдением карантинных мероприятий в местах массового скопления людей, особенно на продуктовых рынках.