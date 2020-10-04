Андрей Ермак, который является главой Офиса президента Украины дал свой комментарий насчет ситуации с назначением и отстранением от работы в ТКГ Витольда Фокина. Об этом сообщает Украина 24.

Как передает новостной портал Завтра, исходя из слов Андрея Ермака, решение о работе Фокина в составе ТКГ было принято коллективно.

«Его приняли из-за того, что Фокин родился на Донбассе, прошел долгий путь. За спиной у него большой управленческий опыт», — подчеркнул Ермак.

Однако позже позиция Фокина и украинской делегации не совпадала, в следствии чего Фокин был отстранен.

«Каждый человек имеет право на собственную позицию. Но когда эта позиция становится публичной, особенно в такой чувствительной и деликатной теме, безусловно, мы должны этому были дать оценку, и она была предоставлена», — отметил глава Офиса президента.

Ермак также отметил, что ТКГ это консультационная площадка, принятые и озвученные идеи не несут никаких прямых политических обязательств для Украины.

Напоминаем, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отстранен.

Также стало известно, кто может стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.