Денис Шмыгаль, который является премьер-министром Украины выступил с заявлением о том, что сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда государственный бюджет выполняется.

Как передает новостной портал Завтра, Кабинет министров значительно сократил недобор поступлений в госбюджет на 29,2 млрд. грн., а по доходам он выполнен на данный момент на 115%.

«В апреле недовыполнение госбюджета составил 41 млрд грн, однако правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд грн.», — сообщил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, это на 7,8 млрд. грн. больше, чем было выполнено в прошлом году и на 10,1 млрд грн больше норматива. Также Шмыгаль с уверенностью заявил, что государственный бюджет будет полностью выполнен до конца этого года .

Украина профинансирует дефицит госбюджета-2021 без эмиссии облигаций в размере 270 млрд грн или 6% ВВП.

Напоминаем, что Шмыгаль уже отмечал в Украине начало роста экономики.

Также Шмыгаль анонсировал новую доплату для медиков.