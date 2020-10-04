На сегодняшний день, 4 октября, в Украине коронавирусной инфекцией заразилось 1257 школьников и 2158 педагогов.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил Максим Степанов, который является министром здравоохранения, на брифинге. На карантине, на данный момент, находится более 83 тысяч учащихся классов, в которых был подтвержден случай заболевания коронавируса.

На самоизоляцию школьники идут на две недели, а после карантинных ограничений возвращаются к обучению в школе.

«Нашими правилами четко регламентировано, что если в школе более 50% классов пошли на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа», – подчеркнул Степанов.

Вопрос обеспечения школ средствами индивидуальной защиты, а именно антисептиками и другими средствами, лежит в компетенции Министерства образования.

Напоминаем, что украинским школам разрешили не ставить оценки на онлайн-уроках.

Нами сообщалось, что большинство родителей против дистанционного обучения в школах.

Ранее зафиксированы новые случаи заражения COVID-19 в школах и садах Николаева.