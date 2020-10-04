Власти Нагорный Карабах заявили о том, что уничтожили военный объект, а именно авиабазу Гяндже, в Азербайджане. Исходя из их слов, это было ответным ударом на обстрел Степанакерта. Об этом сообщает Armenpress.

Как передает новостной портал Завтра, об этом заявил Ваграм Погосян, который является пресс-секретарем президента непризнанной республики Нагорный Карабах.

«Гянджинский военный аэродром исчез», — написал Погосян.

Военные объекты, дислоцированные в крупных городах Азербайджана, стали мишенью Армии обороны, об этом сказал сам президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Он также призвал мирных граждан Азербайджана покинуть ближние города, во избежания возможных потерь и ранений среди населения людей.

В Минобороне Азербайджана подтвердили обстрел города Гянджа, но так и ничего не уточнили о состоянии авиабазы.

Сегодня, 4 октября, Степанакерт, который является главным городом непризнанной Нагорно-Карабахской республики, претерпел обстрел со стороны Азербайджана. Местные власти уверены, что азербайджанские военные применили такие системы как Смерч и Полонез.

Напоминаем, что Азербайджан и Армения возобновили военные действия на границе.