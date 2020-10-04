В Египте или Турции лечение туристов, которые заболели коронавирусной инфекцией во время отдыха, страховыми компаниями будет полностью компенсировано.

Как передает новостной портал Завтра, на данный момент курорты этих стран безопасны, были зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом. Об этом рассказал Александр Новиковский — эксперт по вопросам туризма.

«Если это страховой случай, страховая компания покрывает полностью все расходы на лечение человека. Египет позже полностью покрывает пребывание человека в гостинице, если он не нуждается в госпитализации, и билет обратно. Та же история в Турции», – пояснил эксперт.

Лечение всех туристов покрывается страховыми полисами в том случае, если они заболели COVID-19 на территории Турции и Египта, нуждаются в госпитализации и попадают в больницы.

Новиковский рассказал, что лучше всего для путешествия в Египет стоит сделать тест на COVID-19 заранее в Украине, а не на границе. Это можно объяснить тем, что, если тест, который будет сделан на границе, окажется положительным, этот случай не будет считаться страховым и путешественнику придется оплачивать лечение самостоятельно. Также он будет вынужден находиться на самоизоляции.

«Отдыхать безопасно», – сказал Новиковский, так как он утверждает, что курорты выполняют все санитарно-эпидемические нормы и уменьшили количество туристов.

Напоминаем, что известный курорт закрыл границу для украинцев.

Также известные курорты ужесточили правила въезда для украинцев.