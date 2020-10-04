Результаты исследования ученых Университетского колледжа Лондона показали, что восемь из десяти человек, которые теряют обоняние и\или вкус, заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

Как передает новостной портал Завтра, исследователи в данной области обнаружили, что потеря обонятельных способностей — это надежный индикатор коронавируса, который возникает достаточно часто, даже в том случае, если у пациентов не наблюдается кашешь или температура.

В эксперименте участвовало приблизительно 600 испытуемых, которые потеряли обоняние в разгар пандемии в апреле и мае этого года.

Этот эксперимент показал, что у 78% были выработаны антитела к COVID-19. При этом у 40% из них не было других симптомов коронавируса.

Ученые советуют людям, которые не чувствует запахов чеснока, лука, кофе или духов, самоизолироваться и пройти тестирование ПЦР на COVID-19.

Напоминаем, что раньше, еще в апреле, больные COVID-19 жаловались на слабость и субфебрильную температуру (до 37-38 градусов), затем врачи выявляли двустороннюю пневмонию.

Также сообщалось, что коронавирус может взывать тяжелую и неизлечимую болезнь.