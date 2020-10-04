В Луганской области в следствии лесных пожаров ушло из жизни еще 11 человек. Спасательным службам удалось найти тела погибших и еще четырех человек, которые считались без вести пропавшими.
Как передает новостной портал Завтра, об этом заявила Татьяна Погукай, которая является пресс-секретарем полиции Луганской области.
Тела людей, которые считались без вести пропавшими, были найдены под завалами домов в селах Вороново и Сиротино.
Также, помимо всего прочего, в ГСЧС сообщили, что наиболее сложная ситуация с пожарами сейчас наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.
За прошедшие сутки спасателям удалось ликвидировать пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района на площади 50 га. Продолжается тушение семи основных очагов огня.
К тушению лесных пожаров в Луганской области привлечены около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники.
Напоминаем, что жертвам пожаров в Луганской области выплатят компенсации.