В Луганской области в следствии лесных пожаров ушло из жизни еще 11 человек. Спасательным службам удалось найти тела погибших и еще четырех человек, которые считались без вести пропавшими.

Как передает новостной портал Завтра, об этом заявила Татьяна Погукай, которая является пресс-секретарем полиции Луганской области.

Тела людей, которые считались без вести пропавшими, были найдены под завалами домов в селах Вороново и Сиротино.