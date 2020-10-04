В следствии шторма Алекс на юге Франции, пропали без вести 18 человек в регионе Приморские Альпы. Об этом сообщает BFMTV.

Как передает новостной портал Завтра, природные катаклизмы начались 1 октября и в результате этого более всего пострадали села в долине Везюби и Роя.

Дома были смыты, множество дорог и мостов разрушены мощными потоками воды.

В некоторых отдельных местах уровень воды поднялся на 8 м.

Доступ к остальной части Франции у 12 населенных пунктов ограничен. Пострадавшим долинам доставляют медикаменты и продукты питания вертолетами.

Недалеко от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за природных катаклизм рухнул автомобильный мост. В коммуне закрыли торгово-развлекательные центры, остановили движение поездов и отменили занятия в школах и университетах.

В коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер без электричества осталось более 8 тыс. горожан.

Напоминаем, что на Камчатке экологическая катастрофа. Вода изменила цвет и стала опасной для людей и их здоровья. Жители Камчатки выдвинули предположение, что какое-то ядовитое вещество попало в Тихий океан.

Также из-за ливня на Говерле застряли туристы с четырьмя детьми.