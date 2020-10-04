Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, выдвинул заявление о необходимости страхования педагогов. По словами президента, на данный момент нужно определить сроки, возможность и стоимость данного нововведения. Об этом сообщает Офис президента.

Как передает новостной портал Завтра, об этом он сообщил вчера, 3 октября, во время встречи с сотрудниками образовательной сферы в Киеве по случаю профессионального праздника Дня учителя, который проходит сегодня, 4 октября.

«Вопрос, который поднимается, — это застраховать всех. Мы же видим статистику, учителя — в группе риска», — выразил свое беспокойство Владимир Зеленский.

Также глава государства рассказал о том, что собирается улучшать условия работы учителей.

«Мы точно будем максимально улучшать условия, в которых работают наши педагоги, такие задачи мы ставим правительству», — подчеркнул президент.

Как добавил Зеленский, говорится не только о финансировании образовательной сферы, но и об условиях работы и воспитании уважения к этой работе подрастающего поколения.

Напоминаем, что сообщалась позиция Украины по отношению к конфликту в Карабахе.

Также Зеленский рассказал, как Украина договаривается с Россией.