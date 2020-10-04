В Министерстве обороны Азербайджана опровергли ложную информацию о том, что был уничтожен военный аэродром в Гяндже.

Как передает новостной портал Завтра, в следствии обстрелов пострадало большое количество мирных жителей и инфраструктура города.

«Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле военного объекта в городе Гянджа является провокационной и ложной», — было сказано в сообщении.

В следствии обстрела погиб один мирный житель Гянджи и четверо были ранены, о чем заявили в МИД Азербайджана.

Напоминаем, что Власти Нагорный Карабах заявили о том, что уничтожили военный объект, а именно авиабазу Гяндже, в Азербайджане. Исходя из их слов, это было ответным ударом на обстрел Степанакерта.

Ранее сообщалось, что Азербайджан утверждает, что Армения понесла значительные потери в Нагорном Карабахе, и вооруженные силы отступили по всему фронту.

Также мы сообщали, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе и возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном стало известно 27 сентября.