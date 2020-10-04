В столице Украины, в Киеве, произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

Как передает новостной портал Завтра, как сообщает Киев Оперативний, водитель маршрутки на проспекте Свободы сбил трех человек, в следствии этого одна женщина погибла на месте.

По словам свидетелей, которые видели произошедшее, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель маршрутного такси проигнорировал светофор, не остановился и сбил их.

«Одна женщина осталась под автобусом и скорая помощь, которая приехала на место, констатировала факт смерти. Еще два человека были госпитализированы», — сообщили очевидцы катастрофы.

Водитель маршрутного такси утверждает, что у него отказали тормоза.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа.

Напоминаем, что в ночь на 24 сентября в Овидиопольском районе Одесской области произошло смертельное ДТП в котором погибли два человека, еще четыр были госпитализированы.

Также невеста экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Юлия Бойко попала в ДТП во Львове.