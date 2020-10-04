На сегодняшний день, 4 октября, в Луганской области спасательные службы локализовали практически все очаги пожаров.
Как передает новостной портал Завтра, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, некоторые очаги возгорания пожара были полностью потушены.
Продолжают тушить 6 основных ячеек, из которых 5 ячеек были локализованы.
«Пожары камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидированы», — было сказано в сообщении ГСЧС.
Напроминаем, что пожары в Луганской области забрали жизни еще десятка человек на момент 4 октября.
Ранее сообщалось о том, что самая сложная ситуация пожарной катастрофы складывается вдоль линии разграничения на территории Новоайдарского, Станично-Луганского, Северодонецкого районов, где в зону поражения огнем попало 32 населенных пункта.
Также пострадавшим от пожаров в Луганской области выплатят компенсацию. Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. От огня пострадали 250 — 300 домов.