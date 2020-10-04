На сегодняшний день, 4 октября, в Луганской области спасательные службы локализовали практически все очаги пожаров.

Как передает новостной портал Завтра, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, некоторые очаги возгорания пожара были полностью потушены.

Продолжают тушить 6 основных ячеек, из которых 5 ячеек были локализованы.

«Пожары камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидированы», — было сказано в сообщении ГСЧС.

Напроминаем, что пожары в Луганской области забрали жизни еще десятка человек на момент 4 октября.

Ранее сообщалось о том, что самая сложная ситуация пожарной катастрофы складывается вдоль линии разграничения на территории Новоайдарского, Станично-Луганского, Северодонецкого районов, где в зону поражения огнем попало 32 населенных пункта.