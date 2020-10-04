В городе Костополь, который находится в Ровенской области, водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобильном транспорте Volkswagen Golf наехал на четырех пешеходов. О событии сообщила Нацполиция.

Как передает новостной портал Завтра, медицинские работники скорой помощи на месте зафиксировали смерть 30-летнего мужчины, который являлся жителем Костополя. Троих выживших госпитализировали в ближайшую больницу.

24-летний парень находится в реанимационном отделении, у него диагностировали ушиб мозга, открытый перелом ноги, закрытый перелом плеча, закрытую травму брюшной полости.

Также доставили в больницу 21-летнего молодого человека с внутренне-суставным переломом и ушибами. Еще одного пострадавшего после осмотра медицинскими работниками и оказания первой медицинской помощи отпустили домой.