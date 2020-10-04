Андрей Ермак, который является руководителем ОПУ, выступил с заявлением, что эпидемическая ситуация в Украине находится под жесточайшим контролем и, если возникнут какие-то проблемы — они будут решены.

Как передает новостной портал Завтра, практически ежедневно проходят селекторные совещания с участием центральных органов власти.

«Часто происходят встречи с председателями ОГА. Происходит много поездок по стране. Мы очень хорошо осведомлены о той ситуации, которая сложилась», — отметил глава ОПУ.

Помимо всего прочего, сообщалось, что одной из многочисленных причин роста количества заразившихся коронавирусной инфекцией в Украине является увеличение количества тестирований. Также негативное влияние имеет приближение местных выборов.

«Мы не расслабляемся ни на минуту. Все находится под жестким контролем и мониторится. И если возникнут какие-то проблемы, то сразу найдется решение», — заявил Ермак.

Также Андерй Ермак подчеркнул, что вторая волна пандемии в Украине будет неизбежной, так как данная ситуация наблюдается во всех странах мира.