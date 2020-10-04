Владимир Зеленский, действующий президент Украины, подписал указ, благодаря которому поспособствовал привлечению ІТ-специалистов из страны Беларусь.

Как передает новостной портал Завтра, об этом можно прочитать в документе № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь».

Кабинет министров обязан продлить срок временного пребывания до 180 дней в год граждан из Беларуси на территории Украины . В список входят предприниматели, высококвалифицированных специалисты, в том числе специалисты в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство будет обеспечивать упрощенное получение вида на жительство для белорусов.

«Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ІТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия», – сказано в сообщении.

Также стоит подчеркнуть, что было сказано, что нужно усовершенствовать процедуру регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога.

Указ вступит в силу со дня его опубликования.

Напоминаем, что отношения между Украиной и Беларусью приостановлены, но будут поддерживаться.

Также Беларусь открыто обвинила Украину в захвате власти.