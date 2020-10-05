За два с половиной месяца в Украине число больных COVID-19, которым необходима госпитализация, увеличилась почти в 5 раз, и Министерстве здравоохранения прогнозируют дальнейший рост суточной заболеваемости.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас почти 37 тысяч коек, из которых 30 тысяч уже введены в действие, остальные в резерве. На сегодняшний день 16 745 человек находятся в больнице либо с подтвержденным диагнозом, либо с подозрением», — заявил Максим Степанов.

Он также отметил, что еще в середине июля в больницах находились только 3,5 тысячи пациентов с COVID-19.

Степанов не исключает, что на этой неделе Украине преодолеет отметку в 5 тысяч больных за сутки:

«На прошлой неделе у нас было более 4,5 тысячи. Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше».

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 4 октября, зафиксированы 3 774 случая коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Украине с 5 октября и в течение 14 дней будет действовать новое карантинное зонирование.